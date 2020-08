Belfort : le Département annonce la distribution de masques à tous les collégiens

« Dans un contexte inquiétant de possible reprise du Covid-19 sur l’ensemble du territoire français, le conseil départemental du Territoire de Belfort reste plus que jamais vigilant quant à la protection des 7 500 collégiens et des agents du Département, indique le communiqué du conseil départemental. Afin d’affronter au mieux les exigences imposées par la crise sanitaire, Florian Bouquet, président du Département du Territoire de Belfort, a annoncé qu’il remettra à l’ensemble des collèges publics et privés du département un masque à chaque élève ainsi qu’à chaque personnel départemental travaillant dans ces établissements.

Cette distribution représente environ 7 500 masques (élèves et personnels compris). Ces masques sont des masques de classe 2, lavables et réutilisables jusqu’à 50 fois et homologués par l’AFNOR, (…) » affirme le communiqué du Département.