Belfort : le Cnam va ouvrir une formation dédiée aux métiers de l’hydrogène

Le Cnam ne manque pas d’idées pour accompagner cette transformation technologique et industrielle. « Nous aimerions développer un bac + 6, sur la dimension technico-commerciale », confie le directeur. Il voudrait l’évoquer avec l’école supérieure des technologie et des affaires (Esta), dont la marque de fabrique est justement cette double compétence (lire notre interview). « C’est une idée à creuser », ajoute-t-il. Il est également possible d’imaginer, à moyen terme, la création d’un diplôme bac +1 autour de cette technologie. Le Cnam vient justement de créer ce niveau de diplôme, qui pourrait correspondre à des besoins dans les territoires. « C’est un dispositif supplémentaire qui a vocation à augmenter l’employabilité », explique le directeur. Il peut intéresser « des naufragés » de Parcoursup ou permettre de former des demandeurs d’emploi. Et ouvrir une nouvelle porte vers l’enseignement supérieur.

« Il y a une volonté du Cnam, établissement public (l’échelon national, NDLR), de soutenir ces projets », insiste Christophe Decreuse. « Le Cnam est là », répète-t-il, pour accompagner ce « développement industriel autour de l’hydrogène ». Le réseau va apporter toute son expertise nationale sur l’hydrogène, sur lequel le nord Franche-Comté pourra s’appuyer note également le directeur. Qui va plus loin : « Nous pouvons aussi envisager d’exporter les compétences du nord Franche-Comté, en s’appuyant sur ce réseau. C’est un facteur de différenciation. » Et un atout supplémentaire pour le territoire.



Dans cette volonté d’accroître la présence du Cnam, une réflexion est bien engagée, via le dispositif national « Au cœur des territoires », pour installer un nouveau bureau du Cnam à Belfort, en vieille ville. Ce dispositif, lancé en janvier 2019, s’inscrit dans le prolongement du programme gouvernemental Action cœur de ville. Cette volonté « d’investir le cœur de Belfort », dixit le directeur, repose sur l’envie « d’être plus proche des citoyens ». Ce bureau pourrait être un bureau d’informations, mais aussi un lieu pour suivre des formations, en accueillant par exemple des étudiants qui suivent des parcours hybrides, à distance et en présentiel. Avec ce dispositif, le Cnam veut casser cette logique qui laisserait croire que la formation est forcément réservée aux métropoles. Ces déploiements s’opèrent particulièrement dans les villes moyennes. « Ce sont de bons endroits pour que la formation soit diffusée à tous et partout », insiste la direction de la communication du Cnam. 75 villes ont été labellisées Au cœur des territoires depuis 2019 ; l’ambition est d’ouvrir au total 100 antennes grâce à ce dispositif. Une antenne sera justement prochainement installée à Montbéliard, en lien avec Pays de Montbéliard Agglomération, confirme Laura Dupey, la directrice adjointe du Cnam Bourgogne-Franche-Comté. Pour continuer de porter haut la philosophie de l’établissement, incarnée par cette citation de son fondateur, l’abbé Grégoire : « Il faut éclairer l’ignorance qui ne connait pas et la pauvreté qui n’a pas les moyens de connaître. »