Belfort : la revalorisation salariale des agents du social enflamme les débats au Département

Mais pour la majorité, rien ne doit intervenir avant les négociations du Rifseep (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel), qui doit se tenir cette année, à travers des groupes de travail et qui aura pour but de remettre sur la table la question du salaire des agents tout en garantissant une meilleure parité hommes/femmes pour une mise en application début 2023. Face à la motion proposée par la gauche, découverte quelques minutes avant le début du conseil, le président du conseil départemental, Florian Bouquet, a dégainé un texte alternatif, dans lequel il proposait de « porter une attention particulière à la situation des métiers des filières sociales et médico-sociales dans le cadre de la mise en place du Rifseep dont les groupes de travail démarrent dès le mois de janvier ».

Mais pour Bastien Faudot, élu d’opposition, cette conférence salariale « doit intervenir en dehors du Rifseep ». Pour une raison simple appuie-t-il. « C’est une situation d’urgence et je voulais que les choses soient traitées de manière spécifique, rappelle l’élu d’opposition, contacté au téléphone après la séance publique. Et de poursuivre : Le Rifseep introduit la notion de « mérite », pour avoir des hausses de salaire. Ce n’est pas neutre alors que jusqu’ici les salaires répondaient à des normes. De plus, le budget concernant le personnel a déjà été voté. Et il n’y a rien dédié au Rifseep . »

Lors des débats, très virulents, Florian Bouquet s’est insurgé de cette position en rappelant qu’il était le seul garant des équités au Département, avant de ré-affirmer : « Le Rifseep sera l’occasion de réduire les inégalités et de revoir les salaires. En défendant la filière sociale et médico-sociale, on oublie que la branche n’est pas toute seule dans cette maison. » Il a ensuite tancé les élus d’opposition : « 76 métiers sont représentés et en souhaitant faire de l’équité, vous créez de l’iniquité dans cette maison. »

Face à l’impossibilité de trouver un consensus, la motion pour accélérer la revalorisation salariale des agents du social et du médico-social du conseil départemental n’a pas été approuvée. La majorité a voté contre. Il faudra attendre les travaux et leur mise en application en 2023 pour espérer voir des changements sur les fiches de paie.