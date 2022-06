Belfort : la préfecture interdit l’organisation de rave party dans le département

« Un rassemblement non autorisé de type rave-party, free party et teknival est susceptible d’être organisé dans le Territoire de Belfort sur la période du 3 au 7 juin 2022 », indique la préfecture du Territoire Belfort dans un communiqué de presse, publié ce 2 juin. « Aucune déclaration préalable, obligatoire pour ce type de manifestation, n’a pourtant été́ transmise au préfet du Territoire de Belfort », indique-t-elle. « Aucun engagement de bonnes pratiques n’a été́ pris par le ou les organisateurs, ni aucune garantie de sécurité, de salubrité, d’hygiène et de tranquillité publiques, ou encore d’autorisation d’occuper le terrain ou le local délivrée par le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel d’usage », déplore la préfecture. Le préfet, Raphaël Sodini a donc pris un arrêté, le 1er juin, interdisant ce type de manifestation, courant jusqu’au 7 juin à 8 h.

La préfecture craint surtout que la concomitance de ce rendez-vous avec le Festival international de musique universitaire (retrouvez notre dossier complet) – qui mobilise fortement les forces de l’ordre – n’entraîne des « risques de troubles à l’ordre public ». « Le transport de tout matériel de sonorisation ou d’amplification sonore susceptible d’être utilisé pour ce type de manifestations est interdit durant la même période sur l’ensemble des réseaux routiers du Territoire de Belfort.

La préfecture de Haute-Saône a pris un arrêté similaire en cette fin de semaine.