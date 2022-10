Belfort : les concerts à l’heure du métaverse 

Le métavers. Le mot impressionne, mais il est possible de vulgariser. Il s’agit d’un monde virtuel immersif connecté. Parmi beaucoup d’exemples, un jeu vidéo connecté par plusieurs utilisateurs est un métavers. Un univers comme celui du film Matrix, en est un autre type. Quel rapport avec la musique ? De nombreux artistes s’emparent de ces mondes virtuels connectés pour faire connaître leur musique, organiser des concerts par le biais de ces univers qui rapportent beaucoup d’argent. La chanteuse Aya Nakamura, par exemple, a enregistré un concert sur le jeu vidéo Fortnite qui a été diffusé jeudi 6 octobre. En lançant une partie et avec un code donné, les joueurs sont directement connectés les uns aux autres et vivent le concert par le biais de leur jeu vidéo. Si on ne connaît pas les chiffres engendrés par ce concert, Travis Scott, rappeur américain, a fait le même type de concert sur Fortnite en 2020, ameutant 10 millions de personnes, et 20 millions d’euros récoltés rien qu’avec les achats faits sur le jeu vidéo lors du concert. Aurélie Leduc, productrice de contenus en réalité virtuelle et augmentée pour le studio Atlas V, voit cette manière de faire comme l’une des facettes incontournables de l’avenir de la musique.