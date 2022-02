Belfort : la compagnie du théâtre des marionnettes, des projets plein la tête

Au-delà de l’édition de cette année qui se terminera le 20 février, la compagnie familiale veut projeter le festival comme un moment incontournable de l’art marionnettiste en France. « Cette année, nous avons franchi une étape avec ces projets. Mais nous voulons aller encore plus loin. » En poussant plus loin la communication, tout d’abord : « Le but est de faire du festival un lieu emblématique et un moment incontournable en France. Cela permettra aux professionnels de venir et repérer les compagnies présentes pour d’autres spectacles », expose Antonin Lang. Parce que l’âme du théâtre des marionnettes, c’est aussi d’accompagner d’autres artistes dans leur parcours. « C’est ce qui m’avait séduit en arrivant. La compagnie défend son art tout en défendant et valorisant l’art de la marionnette en général », narre Eric Heuberger, employé récemment par le théâtre.

Le théâtre des marionnettes a pour projet de développer une académie (créée déjà début octobre). « Nous sommes en gestation pour le moment. Nous avons besoin de nous nourrir des rencontres pour identifier les besoins », analyse Antonin Lang. En ce sens, une journée d’échange est organisé ce jeudi 18 février avec de nombreux professionnels de l’art marionnettiste. « Ce qu’on veut, c’est créer une belle énergie pour les années à venir, pour accompagner d’autres artistes et pousser le projet toujours plus loin. » Il poursuit : « En fait, des projets, nous en avons pleins : au niveau européen, au niveau de la création. Nous sommes toujours dans l’amélioration pour chercher à faire grandir notre projet. Finalement, ce qui nous manque le plus, c’est le temps. »

Antonin évoque un label, créé par l’Etat pour être reconnu comme lieu emblématique de cet art. Mais pas question. « Notre force, c’est la famille. En se labellisant, nous devrions changer de directeurs régulièrement. Nous voulons rester une compagnie familiale, coûte que coûte. Nous trouvons toujours d’autres cases pour grandir et développer notre art », expose fièrement Antonin.