Belfort : des projets dans les cartons, mais un avenir incertain [photos]

Attaqué sur la baisse de la population, Damien Meslot estime qu’elle n’est pas le résultat de sa politique de l’habitat, mais de la composition des ménages. On compte à Belfort, selon lui, 1,66 personne par ménage aujourd’hui contre 1,839 auparavant. Si ce chiffre était maintenu, Belfort compterait plus de 53 000 habitants avance-t-il. En regardant cette donnée, on s’aperçoit que la taille des ménages baisse depuis 1968, mais cette baisse s’est accélérée ces dernières années. La taille était de 2,02 personnes en 2007, 1,95 en 2012 et 1,92 en 2017, diminuant alors de 0,3 point en trois ans (chiffres issus du dossier complet de Belfort à l’Insee, paru le 18 janvier 2021), contre moins 0,1 en dix ans, entre 2007 et 2017. L’absence de tension sur le marché immobilier, à Belfort, et la vacance dans les logements ne tend pas non plus à confirmer totalement cette hypothèse observent des élus, en marge.

Le parc de logements a été beaucoup évoqué par les différentes oppositions. Et Bastien Faudot et Mathilde Regnaud-Nassar ont évoqué le quartier Jean-Jaurès et son absence de perspectives. Damien Meslot a répondu que des procédures sont en cours, notamment avec des propriétaires, pour lancer des rénovations. Et que si ce n’était pas le cas, ils pourraient lancer des démarches d’expropriation, ne voulant pas rencontrer des situations comme celles de la rue d’Hanoï où un immeuble s’est effondré, en janvier 2018.

« Belfort n’est pas en déclin, mais en transition et en transformation, a finalement déclaré, dans un bel euphémisme, Damien Meslot. Les Belfortains n’aiment pas qu’on rabaisse la ville. » Malgré la situation et les incertitudes mises en avant par Sébastien Vivot, Damien Meslot s’est engagé : « Nous appliquerons notre programme complètement. »