Belfort : des femmes aux parcours inspirants témoignent devant les jeunes

Puis en 2014, le maire de Delle, Pierre Oser, a une défection sur sa liste municipale. Il manque une femme. Elle se retrouve à cette place : « Il n’y a pas de hasard. J’étais au bon moment au bon endroit et j’ai saisi la main tendue.» Elle est promue comme adjointe à l’éducation, puis à la culture. En 2017, le maire, Pierre Oser fait le choix d’arrêter. « On m’a pointé du doigt. Ma première réaction a été la panique. J’ai eu peur pour mon équilibre familial. Mon équilibre de travail aussi », explique-t-elle. Elle raconte s’être questionnée sur ce qu’ils avaient vu en elles pour lui proposer ce poste. « Mais il faut y aller, il faut le tenter. Mesdames, si on a pensé à vous, c’est que quelqu’un a vu votre potentiel. C’était quand même difficile, c’est sûr. D’un coup, il fallait que je sois une professionnelle dans tout. Je me couchais rarement avant deux heures du matin.»

Quelques années après, elle ne regrette pas du tout, malgré les embûches. « Aujourd’hui, plus grand chose ne me fait peur, même si oui, le monde du travail dans beaucoup de domaines est encore très masculin.» En 2020, elle est réélue, dès le premier tour. Les difficultés qu’elle a pu avoir ? Gérer l’équilibre entre sa vie familiale et professionnelle. « Une femme qui a des fonctions a aussi beaucoup de charge mentale », souffle-t-elle. Comme Claire-Destan, certaines remarques sexistes l’ont marqué, détaille-t-elle. « Il y a cette fois que je n’oublierai jamais. Un homme m’a dit : “Vu comme tu es combative, j’aimerai bien voir ce que ça donne au lit”. J’étais désarçonnée.» Pour autant, elle ne s’arrête pas de vivre, d’être féminine. « J’estime que je n’ai pas à renfermer ma féminité par rapport à ma fonction. Et je le vis très bien.»

Après le passage inspirant des huits femmes sur scène, le préfet du Territoire de Belfort, Raphaël Sodini conclut la séquence avec une note d’humour : « En vous écoutant, j’ai pensé au fait que vous avez toutes témoigné de l’équilibre entre votre vie familiale, de maman et l’équilibre au travail. Si nous avions eu huit hommes sur scène, cela n’aurait peut-être pas été le cas. Nous avons beaucoup de choses à repenser et je vous invite, messieurs, à commencer par combattre vos stéréotypes.» Dans la salle, certains lèvent les yeux au ciel, d’autres sourient, applaudissent. D’autres…dorment.