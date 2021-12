Belfort : des contrôles policiers durcis à l’approche des fêtes

Quelques minutes plus tard, à la Taverne de Givrou, place Corbis, deux individus sont contrôlés. Ils ne présentent pas leur carte d’identité, et se trompent sur la date de naissance présente sur leur passe. Pour Christophe Duverne, ce comportement n’est pas « tolérable », dans cette période de rebond épidémique. Ils ont été emmenés au commissariat. Dans le cas où il s’agirait d’usurpation de passe, les individus risquent 750 euros d’amende. S’il s’agit de faux documents, ils encourent 75 000 euros d’amende et 5 ans d’emprisonnement.

Depuis le début du mois, 259 personnes ont été contrôlées, 17 ont été verbalisées pour absence de passe, ou absence de masque dans les lieux où ils sont obligatoires. La police a réalisé 30 contrôles depuis le début de mois. Le directeur du cabinet de préfet rappelle que l’intérêt, « c’est de pouvoir passer les fêtes sereinement », et insiste sur l’importance de respecter « scrupuleusement » les gestes barrières.