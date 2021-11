Belfort : démolition de l’ancien point accueil solidarité Belfort Est et revalorisation du site

Ce jeudi, la démolition de l’ancien point accueil solidarité a démarré. C’est le président du Département en personne qui s’est chargé du premier coup de pelle. D’ici deux semaines, il n’en restera plus rien. Le président du Département, Florian Bouquet, pointe que le bâtiment a déjà été rénové une première fois. Mais cette fois, le Département ne souhaite pas renouveler l’opération. « Dans un quartier en harmonie, ce bâtiment fait tache », argue le président du Département. Une troisième rénovation était inenvisageable. La présence d’amiante, la configuration complexe et les matériaux peu isolants ont confirmé le choix de démolir.

De 1995 à 2015, le bâtiment avait été réinvesti comme espace des solidarités départementales. Mais depuis, les activités ont été transférées au 4as. « L’endroit est beaucoup plus accessible, de toute manière », poursuit Florian Bouquet. La bâtisse n’a plus de fonction depuis.

Des promoteurs ont souhaité la racheter, mais le Département a fait le choix de ne pas le vendre. Pour créer un espace agréable pour les employés départementaux et les jeunes du foyer de l’enfance, situé non loin de là. La création de place de parking, d’un parc à vélo avec bornes électriques et d’espaces paysagers a été évoquée.