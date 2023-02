Belfort : cette petite part de la jeunesse qui manifeste contre la réforme des retraites

La chanson I will survive de Gloria Gaynor résonne devant la Maison du Peuple. En haut des escaliers, les syndicats attendent le départ. Drapeaux en main, il est 9h59. Les représentants de la CFDT, sur leur camion habituel, discutent en attendant les derniers arrivants. Les pancartes se lèvent, mais le rassemblement reste épars. Selon la police, le cortège ne dépasse pas les 1 700 manifestants (contre 2600 samedi 11 février) ; les syndicats, eux, n’ont pas donné d’estimation.

Le soleil est de la partie. Les jeunes aussi, même s’ils sont peu nombreux. Ils sont un petit groupe de 10. Âgés entre 15 et 18 ans, ils sont engagés pour certains depuis le début dans les manifestations contre la réforme des retraites. « Nous étions 3 au début. Alors 10, c’est déjà une petite victoire », explique Théodora, 16 ans. Avec Louis et Hippolyte, ils affirment en chœur : “On est moins que la dernière fois, mais la motivation ne faiblit pas. On a besoin de se faire entendre”.

Si les jeunes ne sont pas très nombreux à Belfort, c’est parce que la ville n’est pas très étudiante, selon Théodora. Pour autant, les lycéens veulent montrer qu’ils sont là et qu’ils soutiennent le mouvement. Ils ont d’ailleurs fondé un réseau d’une petite dizaine de lycéens et une page Instagram pour relayer leurs informations. « Si on ne fait rien maintenant, on ne pourra pas se plaindre de finir à 80 ans », témoigne Louis, 16 ans.