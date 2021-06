Belfort : c’est parti pour les animations de Festiv’été

La Ville proposera 3 à 10 activités par jour. En tout, il y aura 234 rendez-vous variés pour les petits et les grands. Bataille de sabre laser, bar à nattes, yoga pour sénior, ateliers de danse, de graffitis, ateliers pour diagnostiquer son vélo… Il y en aura pour tous les âges. C’est le message que la mairie tient à faire passer : « Le Festiv’été est autant pour les petits que pour les grands. Plusieurs activités sont adaptées aux adultes. » Cette année, la mairie a travaillé au renouvellement de nombreux ateliers : « On sait ce qui marche et ce qui marche moins. Alors on a remplacé ce qui ne marchait pas par des nouveautés. Aujourd’hui, on peut dire qu’on arrive à la version la plus aboutie du festival », affirme Inès Lazibi, cheffe de projets événementiels à la mairie de Belfort.

La plage du Lion a été agrandie. Pas moins de 200 tonnes de sable ont été amenées cette année pour s’étendre et jouer en familles. Il y a aura aussi un tout nouveau terrain de pétanque, pour les fins de journées ensoleillées. Les horaires ont été élargis pour permettre à tous de profiter plus longtemps. 20h tous les jours, excepté le mercredi, étendu à 21h. La plupart des ateliers proposés seront gratuits sauf le manège, à 2 euros, et le Festiv’Park installé place Corbis, sur le thème de la piraterie : 3 euros pour les enfants, gratuit pour les accompagnateurs !