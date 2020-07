Belfort : apprendre à faire des économies d’énergie

Une équipe d’éco-ambassadeurs, composés de travailleurs sociaux du conseil départemental et de conseillers de la Mission locale, sera formée à l’utilisation d’un outil pédagogique, la mallette Kezadom. Ce kit sert à sensibiliser de manière ludique « sur les usages de son logement : chauffage, électricité, qualité de l’air, eau ». L’idée est d’encourager des pratiques pour « mieux consommer et moins dépenser » ou encore pour « lutter contre la précarité énergétique ». Selon l’observatoire national de la précarité énergétique et les indicateurs 2018, 6,7 millions de personnes étaient en situation de précarité énergétique, soit 12 % des ménages. Cette mission d’information, encouragée par le conseil départemental et la Mission locale, en partenariat avec EDF, vise à favoriser les éco-gestes et à « mieux prévenir les impayés d’énergie ». Des ateliers seront organisés dans un logement de Territoire Habitat, appelé « éco’fortable », dédié à cette mission d’information.