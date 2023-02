Belfort : Amaelles se dote d’une flotte de voitures pour faire face à la concurrence 

21 voitures trônent sur l’esplanade de l’hôtel Atria à Belfort, jeudi 9 février, floqués aux couleurs d’Amaelles, collectif d’aide et de soins à la personne à domicile. Des Citroën C3 neuves, qui n’ont qu’un but : motiver les embauches. Cela fait désormais quelques années que le recrutement de personnel de soin et de santé est très compliqué. Le collectif tourne en sous-régime en continu. Une dynamique qui est celle que rencontre l’ensemble du milieu soignant, mais qui est encore renforcée dans le milieu de l’aide à domicile par la flambée du carburant et la concurrence locale qui elle, possède des voitures pour son personnel.

« C’était nécessaire », explique Philippe Weber, directeur d’Amaelles. Mais cela n’était pas possible avant. Il rappelle qu’il y a huit ans, Amaelles (anciennement Domicile 90) était en redressement judiciaire. L’association a remonté la pente jusqu’à acheter des locaux au sein de l’hôtel Atria à Belfort il y a un an et demi. « Pour les voitures, il nous a fallu quelques années pour passer de l’intention au fait.» Des groupes de travail ont été pilotés par le personnel pour trouver la meilleure formule. Aujourd’hui, elles sont arrivées, pour un coût total de 450 000 euros. L’opération a été accompagné par l’agence régionale de santé qui a octroyé une subvention de 64 000 euros. Malgré ce coup de pouce, l’achat de ses voitures n’est pas neutre financièrement. Il va coûter 80 000 euros en plus par an à l’association, relate Philippe Weber. Avant cela, les aides-soignantes et infirmières prenaient leur véhicule personnel et étaient remboursées à environ 30 centimes du kilomètre.

Elles seront réparties sur trois parkings, à Grandvillars, Valdoie et Belfort. « Avec les roulements, le nombre de voitures devrait suffire pour que chaque aide-soignante ou infirmière dispose d’un véhicule pour la journée. Ce sont des véhicules de service, et non de fonction. A la fin de la journée, elle redépose le véhicule sur le parking.» Un système d’auto-partage.