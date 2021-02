Belfort : 800 nouveaux rendez-vous, mais moins de vaccinations en mars

La baisse du volume de vaccins ne permettra pas de maintenir un flux suffisamment important pour maintenir l’ensemble des centres de vaccination ouverts dès lors qu’auront été réalisés l’ensemble des secondes injections. C’est pourquoi, les centres de Giromagny et de Grandvillars seront fermés temporairement à partir du 15 mars. Toute nouvelle livraison pourraient nous conduire à rouvrir.

Au-delà de la vaccination des plus de 75 ans, la vaccination des moins de 65 ans va progressivement monter en puissance. Ainsi, le département a disposé de 1600 vaccins Astra Zeneca ces deux dernières semaines pour vacciner personnels soignants, pompiers, et personnels de soin et d’aide à domicile.

Depuis cette semaine, les médecins généralistes peuvent se porter volontaires pour vacciner dans leurs cabinets. Ils disposeront d’une dotation de un flacon/médecin libéral à compter d’aujourd’hui, jeudi 25 février, puis de deux la semaine suivante. Plus de deux tiers des médecins généralistes du département ont d’ores et déjà commandé leur flacon.

Source: communiqué de la préfecture du Territoire de Belfort