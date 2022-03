Belfort : 72,5 % des ménages surendettés concernent des personnes seules

A contrario, on observe que l’idée est surtout de les sortir d’un engrenage, alors que la mise en place d’un échéancier pourrait conduire à moyen terme au déclenchement d’une nouvelle procédure. « La volonté du législateur est de sortir de la loi du surendettement, explique la directrice, et de donner une seconde chance, même si nous disons à des très jeunes que c’est de manière irrémédiable. » On veut éviter l’engorgement du dispositif et ne pas l’alimenter avec des procédures qui se répètent. « Le but, c’est de trouver une solution à l’endettement, explique Marie-Claire Staquet. C’est une dynamique très sociale. » En moyenne, l’effacement de dette représente 16 600 euros ; Dans 20 % des cas, le créancier fait un recours auprès du tribunal judiciaire. Globalement, les dossiers nécessitent 3 à 4 mois avant d’être traités.

Avoir du patrimoine n’est pas bloquant pour déposer un dossier de surendettement. Au maximum, on tente de préserver les biens. « On regarde au cas par cas », observe la directrice. Pendant la période d’instruction, le ménage est inscrit sur le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Pendant l’étude du dossier, on ne peut pas contracter de nouveaux emprunts, sauf autorisation expresse de la commission de surendettement, pour l’achat de biens de premières nécessités par exemple. Et pour calculer les capacités de remboursements, la Banque de France applique des barèmes, hors loyer, considéré au prix réel. Et avec ces barème, « il faut se serrer la ceinture », assure la directrice de la Banque de France.