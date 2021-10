Belfort : 4e édition de la Nuit des arts le 15 octobre

Flâner à travers les musées et redécouvrir Picasso à travers des ateliers de gravure, ou Gustave Courbet à travers des échanges épistolaires. S’en mettre plein les yeux dans la galerie d’art Cheloudiakoff et découvrir les corps telluriques. Se laisser bercer par les conteurs Julian Draglen et Laurence Hilaire Salvi. Observer les plus belles œuvres photographiques d’Etienne Kopp ou la dernière exposition de peinture de Pierre Le Preux. Découvrir le monde des coulisses musicaux à la Poudrière. Ecouter un groupe pop-rock avec une bière au Jungle bar. S’émouvoir au théâtre Louis-Jouvet, devant un spectacle de danse à Via Danse, ou devant un court-métrage de Charlie Chaplin à l’école d’art Gérard-Jacot. Faire résonner dans son for intérieur l’orgue de la cathédrale Saint-Christophe ou le bourdonnement joyeux d’une chorale à la salle des fêtes. Observer la voie lactée au planétarium.

Tout ça, ce sera possible gratuitement durant la Nuit des arts. Cette année, tous les participants ont eu à cœur de rendre l’évènement magique en proposant des spectacles, des expositions, des animations de qualité. Delphine Mentré, adjointe à la Culture, se réjouit de ce projet : « Chaque participant a mis du sien pour apporter sa touche. Nous avons été privé d’une vie culturelle normale depuis plusieurs mois. Ce sera l’occasion de retrouver ces lieux que l’on aime tant. Et d’en découvrir des nouveaux. » Au total, 18 animations sont présentes dans des lieux emblématiques de la ville, entre 18h et 23h.