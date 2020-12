Belfort : 35 policiers devant la préfecture pour dénoncer « une image dégradante »

« Ça ne passe pas », confie Sébastien Garcia. Il ont le sentiment d’être « lâchés » et regrettent les « amalgames » autour de la violence et du racisme. Il éprouve un « sentiment d’injustice », tout en sachant que les policiers ont des droits et des devoirs, mais aussi « le droit à la présomption d’innocence ».

L’action a été brève, de quelques minutes, « pour ne pas arrêter le service », insiste le délégué syndical. « Le mal-être [chez les policiers] est palpable », confirme également Sébastien Garcia. « On n’a pas signé pour ça », poursuit-il. Le syndicat Alliance a reçu le soutien de Synergie-officiers.

160 personnes travaillent au commissariat de police de Belfort.