Belfort : 200 salariés contre le « carnage industriel » à GE [photos]

« La mort arrive. » Damien Fontanive, délégué syndical CFDT de GE Hydro France à Belfort, résume l’idée de cette matinée de mobilisation : accompagner la sortie d’une turbine à gaz GE de 200 tonnes, qui prend la direction d’Oman, tel un cortège funèbre. On assiste aux obsèques des compétences industrielles de Belfort. À l’avant du cortège, un salarié a revêtu un long manteau noir, coiffé d’une capuche, d’un masque noir sur le visage et muni d’une faux, pour symboliser la grande faucheuse. Celle qui prend. Sans retour.

À 9 h 05, le cortège funèbre s’ébranle, tout de noir vêtu. Même les masques. Quelques cris résonnent. Puis le silence tombe. Comme un couperet. Lourd. Les quelque 200 salariés présents – une mobilisation qui a satisfait les organisateurs alors que le télétravail est encore largement pratiqué et que le contexte sanitaire refroidit les ardeurs – précèdent la turbine pendant une centaine de mètres. Une cinquantaine de personnes s’allongent alors sur la chaussée. Et la mort vient les rattraper. Le message est clair. On dit non « au carnage industriel et à la destruction des emplois », pour reprendre les termes du délégué syndical CFE-CGC de l’entité turbines à gaz. « On rappelle qu’on est en train de désinsdustrialiser Belfort », ajoute Damien Fontanive. « Il faut stopper cette folie financière et ce terrorisme industriel », renchérit Philippe Petitcolin.