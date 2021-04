Banque de France, Urssaf, impôts: quelques dispositifs pour les entreprises confrontées à la crise

La cotation est une appréciation portée sur la capacité d’une entreprise dont le chiffre d’affaires dépasse les 350 000 € à honorer ses engagements financiers à un horizon de 1 à 3 ans.

En temps normal, la Banque de France établit une cotation des entreprises à partir des dernières données comptables et financières connues de l’entreprise en tenant compte de différents axes d’étude (rentabilité, liquidité, solvabilité…). Des éléments d’ordre qualitatif, délivrés par le dirigeant lui-même à l’occasion d’entretiens bilatéraux viennent compléter ces informations financières et permettent d’affiner le diagnostic.

Cette année marquée par la crise du covid, donc par des comptes 2020 souvent dégradés par le contexte économique, la Banque de France va adresser aux chefs d’entreprise, courant avril, un questionnaire par mail ou courrier. L’objectif de la Banque de France est de recueillir « tout élément d’information sur l’évolution de son activité post arrêté des comptes et sur ses perspectives de reprise individuelle », a indiqué Gilles Detrie, directeur de la Banque de France pour le Territoire de Belfort. L’idée est de mieux appréhender la situation de chaque entreprise, et notamment sa capacité de rebond, afin de lui attribuer la cotation la plus pertinente.