Baisse de 60 % des passagers à l’EuroAirport en 2021 par rapport à 2019

En 2020, en raison de la crise sanitaire, l’Eurairoport avait accueilli un nombre historiquement bas de passagers : 2,6 millions de personnes. En 2021, il a connu un rebond, en accueillant 3,6 millions de passagers, soit une hausse de 39 %. Mais par rapport à 2019, l’EuroAirport enregistre une baisse de 60 % du nombre de passagers. L’aéroport avait alors accueilli 9,1 millions d’euros.

L’année 2021 n’a pas été linéaire. L’EuroAirport a enregistré un rebond au second semestre. « Suite au recul du nombre de cas de contamination et à la suppression des restrictions de voyage en été, la situation s’est détendue à partir de l’été et les voyages ont bénéficié d’une franche reprise. Au second semestre, l’EuroAirport a accueilli environ 60% des passagers de 2019, avec des pointes allant jusqu’à 80% les week-ends », observe l’EuroAirport dans un communiqué de presse. « La vitesse à laquelle le trafic passager se rétablira effectivement dépendra essentiellement de l’évolution de la pandémie, notamment de l’apparition de nouveaux variants du virus et des restrictions de voyage qui en découleraient », reconnait l’EuroAirport. Ce dernier table sur 6,2 millions de passagers, soit 68 % de l’année 2019. « Ce niveau de trafic devrait permettre à l’Aéroport de reconstituer progressivement ses capacités financières et d’investir à nouveau davantage », assure le communiqué de presse.