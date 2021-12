Avec l’électricité qui flambe, les industriels peinent à financer leur verdissement

Les activités les plus consommatrices d’électricité en France, comme la sidérurgie ou la chimie, réunies au sein de l’association Uniden, ont prévenu qu’il pourrait y avoir des baisses de production, voire l’arrêt de certaines usines début 2022, si l’addition continuait d’augmenter. En cause ? L’envolée historique du prix de gros de l’électricité en France, mais également dans d’autres pays d’Europe, depuis début 2021. Jeudi soir, le cours à terme de l’électricité sur 2022 a terminé la séance à 176 euros le MWh, alors qu’il oscillait en 2020 autour de 50 euros le MWh, soit un triplement du prix. L’écart est encore plus fort si l’on regarde le cours « spot » au jour le jour, qui explose à 310 euros le MWh.

« Avec des prix de l’électricité à ce niveau, nous ne pourrons ni réindustrialiser ni décarboner », les investissements nécessaires pour réduire les émissions ne seront plus possibles, prévient Gildas Barreyre, président du comité Electricité au sein de l’Uniden. Par exemple, « verdir » une aciérie nécessite de remplacer les fours utilisant des énergies fossiles par des fours électriques, ce qui réduit les émissions de dioxyde de carbone, le principal gaz à effet de serre, puisqu’on ne brûle plus de charbon ou de gaz.

Les cimentiers, secteur qui émet plus de CO2 que l’aviation, doivent eux investir dans la valorisation énergétique de leurs déchets afin de produire des ciments plus verts. Or, leur facture d’électricité s’est envolée entre 26 et 30 % en deux ans, fait valoir le syndicat français de l’industrie cimentière (SFIC). Plusieurs facteurs expliquent l’embrasement : début 2021, la reprise économique post-confinement a provoqué une première explosion du prix du carbone, et de l’électricité. À la rentrée, et à l’approche de l’hiver, c’est la flambée du prix du gaz qui a rallumé la mèche.

Les grands utilisateurs d’électricité en France, sidérurgie, chimie, ciment, pharmacie avaient pourtant tenté en amont d’obtenir du gouvernement un relèvement exceptionnel du quota annuel d’électricité dont ils bénéficient à prix régulé ; très bas. Ce dispositif, nommé Arenh – pour « accès régulé à l’électricité nucléaire historique » – permet aux fournisseurs alternatifs et aux industriels français dits « électro-intensifs » d’acheter à EDF de l’électricité nucléaire à un prix fixe, actuellement fixé à 42 euros le MWh.