Automobile : les ventes continuent de chuter en Europe en mai

Un net redressement est attendu en juin avec l’accélération du déconfinement, la remontée en cadence des usines automobiles et le retour des clients parfois attirés par des mécanismes de subventions à l’achat. Mais les ventes perdues entre mars et mai ne seront que très partiellement rattrapées sur le reste de l’année. Ainsi, Alix Partners prévoit des volumes en baisse de 32% en Europe sur l’ensemble de 2020. « Alors que les marchés mondiaux étaient déjà déclinants et que le secteur automobile avait initié une transformation historique, abandonnant les moteurs à explosion pour des investissements massifs dans l’électrique, les effets de la crise covid-19 posent à l’ensemble des acteurs de graves problèmes de revenus et de coûts », a constaté ce cabinet de consultants dans un rapport récent.

Le constructeur Jaguar Land Rover a annoncé mardi la suppression de 1 100 emplois intérimaires au Royaume-Uni et Renault doit supprimer 15 000 postes dans le monde, dont 4 600 en France.

Selon l’expert allemand Ferdinand Dudenhöffer, directeur du Center Automotive Research (Car), la production d’automobiles en Allemagne devrait chuter cette année de 26% à 3,4 millions d’unités, au plus bas depuis 44 ans. Un effondrement qui pourrait entraîner selon lui la suppression de 100 000 emplois dans le pays.