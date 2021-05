Audincourt : Le Moloco lance un projet de guinguette itinérante

Loin de l’image des guinguettes traditionnelles, cet événement a pour vocation de présenter des artistes émergents aux registres de musique très actuels. Des activités comme des blinds tests, promenades musicales et ateliers sont aussi prévus afin de répondre aux goûts d’un large public. Gratuit, convivial et en phase avec le respect du protocole sanitaire, le projet comprend également un service de restauration et un bar, pour permettre aux spectateurs de découvrir les produits locaux. « Entre les concerts, les dj sets, les ateliers parents-enfants, le bar, la restauration et les autres surprises, chacune et chacun devrait y trouver son bonheur ! » se réjouissent les organisateurs.

Cet été marque la première édition de la Guinguette du Moloco, prévue pour devenir un rendez-vous annuel.