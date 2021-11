Audincourt : le Moloco engage des actions culturelles sur le chansigne

« Le groupe y est particulièrement sensible car le chanteur a deux parents malentendants », pointe Lucile Volpei. « C’est un mélange entre de la traduction et de la danse. Tout se joue dans la corporalité. C’est beau à voir », explique Lucile. Ils passeront par le Moloco, le 26 novembre, pour un concert. Point de départ de deux projets d’actions culturelles avec des élèves. Des projets commandés et financés par la direction régionale des actions culturelles (DRAC) et pilotés par le Moloco.

Le premier projet monté est une coopération entre le groupe The Moorings et les élèves du Conservatoire du Pays de Montbéliard autour de la musique irlandaise. Pour un concert d’ici quelques mois à Sochaux. L’occasion de sensibiliser les jeunes musiciens au chansigne. Le deuxième projet, lui, se fera avec les classes élémentaires. « Pour commencer, les élèves participeront à un atelier avec The Moorings avant le concert », explique Lucas Michaud, responsable des actions culturelles. Les deux classes, de Belfort et Vellevans participeront ensuite à des ateliers avec Adamo Sayad, artiste sourd alsacien de janvier à juin.