Audincourt : des renforts de police après des violences urbaines

« Le Ministre de l’Intérieur a accordé au Préfet du Doubs le renfort d’une unité mobile qui sera engagée dès 19h ce soir sur le quartier concerné » des Champs Montants, a fait savoir la préfecture dans un communiqué. Les Champs Montants, une cité classée zone urbaine sensible, située à l’est d’Audincourt, connaissent depuis trois jours des épisodes de violences urbaines.

Les forces de l’ordre ont été à plusieurs reprises la cible de jets de projectiles, répliquant avec des grenades lacrymogènes. Des feux de poubelles ont également été constatés et des enquêtes ouvertes mais aucune interpellation n’a été réalisée. Selon la préfecture, ces faits surviennent en réaction à une « opération d’envergure qui a été décidée début octobre » contre le trafic de stupéfiants dans la ville, aboutissant « à la déstabilisation des points de deal » et permettant « la saisie de drogue et de divers matériels ». Cette opération a entraîné « deux condamnations à 3 ans et 30 mois de prison pour du trafic de stupéfiants », a indiqué à l’AFP la commissaire divisionnaire en charge de la circonscription. Une autre condamnation, à 18 mois de prison, a également été prononcé contre un individu « qui avait commis des violences sur un de nos collègues », a ajouté la commissaire.

D’autres faits de violences avaient déjà été observés au cours de deux soirées la semaine dernière. France Bleu avait notamment rapporté l’agression de deux policiers par une dizaine de jeunes, qui avait donné lieu à deux interpellations. Ces violences sont survenues alors qu’à Alençon (Orne), à plusieurs centaines de kilomètres de là, des violences urbaines ont également éclaté en début de semaine après des interpellations dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Les forces de l’ordre ont notamment essuyé des tirs de mortier d’artifice, et treize véhicules ont été incendiés.