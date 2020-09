Attaque d’un loup : tirs de défense autorisés en Haute-Saône

Depuis le 26 août, 10 attaques ont été constatées dans le secteur de Fougerolles, en Haute-Saône, dont 2 au Val-d’Ajol, une commune des Vosges, département limitrophe. La piste d’un loup est confirmée depuis début septembre, après des services de l’État.

« Le bilan des pertes s’élève à 18 brebis (dont 3 dans les Vosges) et 6 jeunes bovins (dont 3 dans les Vosges) », rappelle la préfecture de Haute-Saône dans un communiqué diffusé ce mardi soir, à la suite d’un comité départemental loup organisé à la chambre d’agriculture, à Vesoul. « C’est la première fois que ce comité se réunit pour évoquer la situation inédite que subissent les éleveurs de Fougerolles depuis 15 jours », réagissait la FDSEA de Haute-Saône, sur Facebook, ce mardi. « Ce comité, prévu par le plan national d’action 2018-2023 sur le loup et les activités d’élevage, réunit autour de la Préfète, les services de l’État concernés, les représentants de la profession agricole, des associations d’élus et de protection de la nature », détaille la préfecture.