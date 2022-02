Après un siècle d’oubli, l’atelier restauré de Gustave Courbet se révèle à Ornans

À sa mort, sa sœur Juliette hérita des lieux et construisit une extension à l’atelier, où elle installa la première salle d’exposition dédiée à son frère. Sans enfant, elle légua ensuite l’ensemble à des amies : elles le vendirent à un négociant en vins, qui utilisa la pièce comme entrepôt. Le Conseil départemental du Doubs racheta l’atelier de Gustave Courbet en 2007 et une minutieuse campagne de restauration fut engagée en 2019.

L’ouverture au public se fait pour l’instant uniquement sur réservation et en visite guidée afin de limiter la jauge et préserver les lieux. À terme, l’atelier, dont les meubles d’époque ont disparu, accueillera des expositions, des ateliers pédagogiques et des résidences d’artistes. « C’est un moment patrimonial très fort car la redécouverte d’un atelier qui concerne un artiste majeur du XIXe siècle, c’est très rare », relève Benjamin Foudral.

Pour accompagner l’ouverture de l’atelier, le musée Courbet propose jusqu’au 27 mars l’exposition Un atelier à soi. Celle-ci explore la place de cet atelier dans la trajectoire artistique du peintre et, plus largement, l’évolution du rapport entre les artistes contemporains de Courbet et leur espace de travail.