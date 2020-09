Interdit de suicide assisté, Alain Cocq va se laisser mourir

« Parce que je ne me situe pas au-dessus des lois, je ne suis pas en mesure d’accéder à votre demande. » Le président Emmanuel Macron n’a pu qu’adresser une fin de non recevoir, dans une lettre datée de jeudi, à la demande qu’Alain Cocq lui avait faite d’autoriser « à titre compassionnel » un médecin à lui prescrire un barbiturique afin qu’il puisse « partir en paix ». « Votre souhait est de solliciter une aide active à mourir qui n’est aujourd’hui pas permise dans notre pays », souligne Emmanuel Macron.

La loi Claeys-Léonetti sur la fin de vie, adoptée en France en 2016, autorise la sédation profonde mais seulement pour les personnes dont le pronostic vital est engagé « à court terme ». Or M. Cocq, même s’il se dit « en phase finale depuis 34 ans » du fait d’une maladie dégénérative très douloureuse, ne peut pas prouver que sa fin de vie approche à très court terme. Le militant de la mort « dans la dignité », qui a fait plusieurs tours d’Europe en fauteuil roulant pour faire avancer sa cause, avait obtenu le 25 août une conférence téléphonique avec une conseillère de l’Élysée pour en appeler à l’aide du président. Après ce refus, Alain Cocq met donc à exécution sa décision de se laisser mourir en cessant toute alimentation, hydratation et traitement, sauf antidouleurs, dès ce vendredi « au coucher ».