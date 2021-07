Ananke installe un démonstrateur de récupération de chaleur fatale chez Cristel

Le système sera installé cet été sur un four de traitement thermique pour les matrices de casseroles. « Nous venons nous raccrocher à la cheminée pour installer l’échangeur thermique », détaille Thibaut Cartigny. Avec un moteur, ils valorise la chaleur fatale en air comprimé. « Les principaux émetteurs de chaleur fatale sont aussi de gros consommateurs d’air comprimé », explique le directeur général. Cet air comprimé sera donc réintroduit dans le process industriel. On consomme donc moins d’énergie pour produire cet air comprimé, donc moins de CO2. Le bilan économique et écologique est bon. Qui plus est, il n’y a pas besoin de stocker cet air comprimé, car s’il y a de la chaleur fatale, c’est qu’un processus industriel consommant de l’air comprimé est engagé ; cet air est donc directement réutilisé. « Il y a une bonne adéquation entre le moment où on le produit et le moment où on le consomme », note Thibaut Cartigny.

Cet équipement, nommé Keos, est capable de générer de l’air comprimé. Ananke systems développe un autre modèle, Ionex, qui génère, pour sa part, de l’électricité. Leur module est capable de générer une puissance électrique de 40 KW. Ils ont pris l’option de produire un équipement standard, pour faire des économies d’échelle sur la production et offrir un produit moins onéreux. On ne valorise donc pas forcément toute la chaleur fatale générée par le processus industriel ; par contre, il est possible d’utiliser plusieurs équipements sur une même cheminée pour accroître la valorisation, si besoin. Selon leurs projections, on estime le retour sur investissement sur trois ans après l’achat de l’équipement. Le développement complet du démonstrateur s’élève à 1 million d’euros. L’Ademe a octroyé une subvention de 300 000 euros.

Ananke systems, ce sont aujourd’hui quinze personnes, dont quatre fondateurs. Six personnes ont été recrutées depuis janvier. Leur objectif : être cinquante en 2024. La start-up devient une PME.