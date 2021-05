Ameublement: le Haut-Saônois P3G Group et l’Alsacien Alsapan se regroupent

Les deux groupes industriels français d’ameublement et d’aménagement d’intérieur P3G Group et Alsapan ont annoncé mardi à l’AFP leur rapprochement pour donner naissance à Alpagroup, futur leader du marché national qui comptera 4300 salariés dans le monde, dont 2.000 en France.

Cette alliance doit permettre à ces deux sociétés familiales de l’est de la France de « démultiplier » leurs forces afin de « répondre présents » sur un marché en mutation, avec « de plus en plus de clients importants, mais de moins en moins nombreux », ont expliqué Jean-Charles Parisot, président de P3G Group, et Cécile Cantrelle, présidente d’Alsapan.

La société Alpagroup, sur laquelle l’Autorité de la concurrence doit donner son avis « dans les prochains mois », « rassemblera 4.300 personnes, dont 2.000 en France, répartis dans 19 usines, implantées en France, en Roumanie, aux Etats-Unis et en Asie », ont indiqué les porteurs du projet. La nouvelle société « interviendra sur toute la chaîne de production du meuble et des éléments d’aménagement de la maison, de la production du panneau de particules jusqu’au produit fini », précisent-ils.

Alpagroup produira plus de 10 millions de meubles par an pour toutes les pièces de la maison (chambre à coucher, meubles de séjour, cuisines, rangements, salles de bains, canapés) et 12 millions de mètres carrés de revêtement de sol stratifié, en vinyle et de parquet en bois, pour des clients tels que Ikea, Conforama, Castorama, But, Cdiscount ou encore le groupe Adeo (Leroy Merlin).

Pour Jean-Charles Parisot, « le mouvement de consolidation des clients, qui deviennent très gros, est une opportunité: ils ont besoin de fournisseurs qui sont capables de les accompagner dans leur croissance ». La création d’Alpagroup entend répondre à cette demande pour « proposer une grande diversité de produits » et « garantir les approvisionnements ».