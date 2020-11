Alstom va vendre des trains à hydrogène en Italie

Par le mélange de l’hydrogène embarqué à bord et de l’oxygène présent dans l’air ambiant, une pile à combustible installée dans la toiture produit l’électricité nécessaire à la traction de la rame. Des batteries permettent en outre de stocker l’énergie récupérée pendant le freinage, qui est réutilisée dans les phases d’accélération.

Alstom a déjà reçu des commandes fermes pour 41 trains régionaux à hydrogène en Allemagne, qui doivent entrer en service commercial à partir de 2022. La France réfléchit elle aussi à passer à l’hydrogène pour remplacer une partie de ses vieux trains diesel sur des lignes non électrifiées. Quatre régions sont intéressées par l’achat de 14 rames pour commencer, mais les discussions avec Alstom et la SNCF ont pris du retard et les premiers prototypes ne devraient pas circuler avant 2023.