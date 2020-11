Alstom gagne le marché de la troisième ligne du métro à Toulouse

Cette grande opération vise à résorber la congestion du trafic automobile dans et autour la 4e ville de France, a souligné le maire LR de Toulouse Jean-Luc Moudenc. Le métro de Toulouse, dont la première ligne a été mise en service en 1993, est équipé de rames automatisées sans conducteur, comme l’Orly Val. Comme les deux premières, la 3e ligne sera équipées dans toutes les stations de portes coulissantes anti-suicide et d’ascenseurs permettant aux fauteuils roulants et poussettes d’accéder directement aux quais.

Ce futur métro fait partie de la gamme Métropolis, un système avec plus de 5 500 voitures vendues dans le monde et en service à Buenos Aires, Taïpeï, Dubaï ou Barcelone. Les rames d’Alstom mesureront 36 mètres de long, extensibles à 48 mètres. pour 2,70 mètres de large (contre 2,06 mètres pour les autres lignes toulousaines) et permettront de transporter entre 286 et 386 passagers.

En France, la construction des métros Alstom concerne le site de Valencienne, où ils sont notamment conçus.