Aller travailler ou rester chez soi, un dilemme pour beaucoup de salariés

« Il y a beaucoup d’injonctions contradictoires », déclare à l’AFP le secrétaire général de Force Ouvrière, Yves Veyrier. « Est-ce que l’économie prime sur la santé des citoyens ? Il y a une réponse ambigüe du gouvernement avec un mot d’ordre « tout le monde au boulot » », estime son homologue de la CGT Philippe Martinez.

Moins de 48 heures après le début du confinement, et après avoir demandé aux Français de rester chez eux, Emmanuel Macron a appelé jeudi à « la responsabilité ‘civique’ des entreprises pour poursuivre leur activité lorsque cela est possible ». « Dans les secteurs d’activité qui sont très majoritaires où on peut continuer à exercer (…), on a trop de salariés qui ont compris qu’il fallait absolument s’arrêter », estimait peu avant lui le président délégué du Medef Patrick Martin sur Europe 1.

La ministre du Travail Muriel Pénicaud jugeait elle sur LCI que si « les salariés ont droit à la protection », « les Français ont droit aux biens et aux services nécessaires », ajoutant qu’« il n’y a pas de métier inutile ». Aussi la ministre s’est dite « scandalisée » que l’organisation des artisans du bâtiment, la CAPEB, ait enjoint à ses membres d’arrêter tous les chantiers. « La construction d’un bateau, d’une voiture, d’une maison… ne peuvent-ils

donc pas être décalés dans le temps ? », s’est interrogée dans un communiqué la CGT.

Pour clarifier la situation, la CGT demande que soit dressée une liste des « entreprises essentielles à la continuité de notre vie ». « Pour l’instant, on a un refus du gouvernement qui considère que toutes les activités sont stratégiques et qu’il faut que tout le monde travaille. C’est un sujet de discorde », a expliqué à l’AFP Philippe Martinez. « Le discours du gouvernement n’est pas clair. À l’origine, c’est aussi sûrement parce que c’est très compliqué de définir ce qui est essentiel », nuance Cyril Chabanier, président de la CFTC, à l’issue d’une réunion en vidéoconférence avec la ministre du Travail sur la poursuite de l’activité des entreprises. Il cite l’exemple du lait: « Il faut que l’exploitant travaille, de même que le fabricant de bouteilles de lait, le transporteur. Et si le camion tombe en panne, il faut un réparateur. Jusqu’où on va dans l’essentiel ? »