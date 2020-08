Météo : le nord Franche-Comté en alerte orange canicule

Les départements du Doubs, du Territoire de Belfort et de la Haute-Saône sont parmi les 53 départements de métropole placés en vigilance orange canicule par Météo France. Cet épisode est signalé à partir de ce vendredi à 16h, il pourrait durer jusqu’à mercredi. Neuf départements sont par ailleurs placés en alerte rouge. Les services de l’État appellent « les services publics et acteurs territoriaux à mettre en œuvre les actions de prévention et de gestion adaptées à l’intensité et à la durée du phénomène ». Les particulies sont invités à respecter les mesures de prudence suivantes.