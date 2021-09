Akzak, une fenêtre sur le monde signée Via Danse

Tout au long de la performance, les danseurs dialoguent avec une partition musicale, initiée en direct par le compositeur et percussionniste Xavier Desandre Navarre, qui donne la structure rythmique et fait le ciment entre toutes les origines. « Cette partition est vivante, puissante », insiste Héla Fattoumi. La musique fait le lien. Si le rythme donne le mouvement, le mouvement est lui aussi source de bruits ; la scène a été sonorisée. Et le sol a été recouvert de granules de tartan, dont la couleur ocre évoque des terres d’Afrique. Ça glisse. Ça crisse. Ça frotte. Ça parle. « Le sol et les lumières participent à la partition musicale », insiste Éric Lamoureux. On explore « les rythmes et les vibrations qui soudent un groupe ». Et sur le sol, ces rythmes laissent une trace. La mémoire de leur passage.

Akzak donne enfin à voir ce qu’est Via Danse. Ce n’est ni un théâtre, ni un conservatoire. C’est un lieu de fabrication, qui vit au quotidien et qui accueille, constamment, des artistes. Une quinzaine de compagnies par an, en temps « normal ». Et c’est cette facette de la création que dévoilent Héla Fattoumi et Éric Lamoureux. « On ouvre les portes », confient-ils. S‘ils proposent des ateliers, s’ils ouvrent au public des créneaux de répétition, c’est pour l’immerger dans ce processus de fabrication. Mais Via Danse vient surtout d’acquérir des gradins pour configurer l’établissement en salle de spectacle, avec 213 places. Des gradins installés très proche des artistes, pour offrir de la « proximité », confie Alice Pequignot, chargée de mission. Pour renforcer surtout la dimension immersive de l’expérience. « La danse, c’est toujours un travail de fond pour qu’elle soit appropriable et approprié », explique Éric Lamoureux. C’est ce que propose Via Danse avec ses fenêtres sur la création. Et c’est ce que propose Akzak avec sa fenêtre sur le monde, sur l’impatience d’une jeunesse reliée. La danse, alpha et oméga de la diversité.