Affaire Péchier : sa caisse de prévoyance lui réclame 500 000 euros

La caisse de prévoyance du Dr Frédéric Péchier, anesthésiste soupçonné de 24 empoisonnements dont neuf mortels, lui réclame le remboursement de 500 000 euros d’arrêts maladie qu’elle estime indûment versés, a-t-on appris mardi auprès de son avocat.

Depuis sa mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire en 2017, le médecin est en arrêt maladie et, à ce titre, sa caisse de prévoyance lui a versé 500 000 euros, a indiqué à l’AFP l’un de ses avocats, Me Lionel Béthune de Moro, confirmant une information du Parisien. Mais la caisse de prévoyance, spécialisée dans le domaine médical, a décidé d’assigner Frédéric Péchier au civil, devant le tribunal judiciaire de Poitiers où l’anesthésiste réside désormais. « Elle demande le remboursement intégral de la somme, estimant qu’elle a payé à tort depuis trois ans et qu’elle n’aurait pas dû verser cet argent » au motif qu’il a « une interdiction judiciaire de travailler », a précisé l’avocat.

Pourtant, selon le conseil, « la caisse de prévoyance a été avisée de la procédure judiciaire dès le départ et elle ne saurait nier avoir été au courant ». « Ce médecin, comme tous, a une assurance prévoyance dans le cas où il n’a plus de revenus car il est empêché de travailler », note Me Béthune de Moro. Or, « le Dr Péchier ne travaille pas pour une cause judiciaire, mais aussi médicale », ajoute-t-il, assurant que « l’assurance maladie n’a jamais contesté son arrêt maladie prolongé pour retentissement psychologique ».