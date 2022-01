A36 : l’étude sur la gratuité de la sortie Fontaine refusée par l’État

Une étude d’opportunité relative à la mise en gratuité de la sortie Fontaine, au péage de l’autoroute A36, a été sollicitée par les élus Les Républicains (LR) du Territoire de Belfort auprès de l’État. « De longue date, les communes limitrophes [de la zone économique de l’Aéroparc] connaissent des difficultés liées au trafic routier et notamment celui des poids lourds qui contournent le péage en empruntant un autre itinéraire via la R.D. 83 dans le Territoire de Belfort et la R.D. 483 dans le Haut-Rhin », observe un communiqué de presse commun des parlementaires Ian Boucard (LR) et Cédric Perrin (LR), du président du Grand Belfort Damien Meslot (LR) et du président du conseil départemental Florian Bouquet (LR). Cette réflexion est d’autant plus pertinente quand on paie 2,9 euros, pour 150 mètres d’autoroute !



L’accroissement attendu de l’activité à l’Aéroparc replace ce dossier de la gratuité du péage de l’A36 pour la bretelle de sortie de Fontaine sur le haut de la pile. L’arrivée de deux plateformes Amazon accentue son urgence, tant le trafic routier va augmenter. Les élus locaux ont alerté à de multiples reprises sur ce danger ces derniers mois.

Ce projet de gratuité devait garantir « une stratégie de rabattement de la circulation sur l’A36 garantissant plus de sécurité et de tranquillité pour les villages qui sont victimes du contournement du péage depuis plusieurs années », écrivent les élus LR. Or, le ministre délégué aux transport, Jean-Baptiste Djebbari, refuse cette étude annoncent les élus. Il invite au « déploiement d’abonnements bonifiés par les collectivités au bénéficie de leurs administrés, couplé le cas échéant à des réaménagements secondaires », écrivent-ils en citant le courrier reçu du ministre. Ils notent également que cette réponse intervient après de multiples relances.