À Vandoncourt, « l’intelligence collective » préside aux destinées de la commune

La commune multiplie ainsi les réalisations, aidée de nombreux bénévoles : l’organisation d’une balade gourmande, le nettoyage du pont Sarrazin, la construction d’un gîte communal, de la Damassine, une éco-construction en paille à vocation pédagogique, ou encore celle d’une chaufferie bois, alimentée par la forêt du village. « On ne dépend plus des énergies fossiles, on valorise différemment notre forêt et on a divisé notre facture énergétique par trois, avec un réseau de chaleur qui chauffe l’école, la mairie, des appartements, la salle des associations, la bibliothèque et les ateliers municipaux », se félicite l’édile. « L’intelligence collective lorsqu’elle est au pouvoir, permet des choses extraordinaires », souligne-t-il.

Les familles apprécient le dynamisme de leur commune. « La démocratie participative, c’est très important, on se sent plus impliqués et concernés », estiment Dorothée et Bruno Neto, venus à la bibliothèque avec leurs filles. Dans ce « village chaleureux, les gens ont l’habitude de participer aux animations et quand on a besoin d’eux, ils sont là, ils donnent leur avis », constate Laure Niggli, gérante de l’épicerie de Vandoncourt.

Mais « préserver l’âme du village » n’est pas toujours facile pour le maire, ancien fonctionnaire territorial, qui tente de transmettre la « culture du nous » aux nouveaux arrivants. « Ça fonctionne, mais pas à 100%. Il faut faire de la pédagogie, essayer de les mobiliser », dit-il, conscient de la difficulté d’allier vie de famille, vie professionnelle et d’autres activités. Malgré « la culture ouverte » du village, le Front national est arrivé largement en tête des dernières élections européennes (32%), regrette Patrice Vernier. Ses administrés « ont peur de ce qu’ils voient à la télé », confie-t-il, « impuissant ».