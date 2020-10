À Valdoie, Biocoop parie sur le développement du vrac

+ 13,4 %. C’est l’augmentation, entre 2018 et 2019, de la valeur des achats de produits alimentaires issus de l’agriculture biologique en France. En 2019, le chiffre d’affaires de cette catégorie de produits s’élève à 11,9 milliards d’euros. Ce chiffre d’affaires du marché alimentaire bio n’était que de 6,4 milliards d’euros en 2015. Et dorénavant, plus de 6 % de la consommation alimentaire des ménages est consacrée aux produits bio indique l’Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique. Cette tendance a été renforcée pendant le confinement estime Michèle Gauthier, présidente du conseil d’administration du Grenier Vert, qui gère les deux magasins Biocoop de l’agglomération belfortaine, à Valdoie et Belfort. « Il y a une demande », confirme-t-elle. Et elle s’observe aussi à Belfort. Le Grenier vert enregistre une augmentation de son chiffre d’affaires de 8,9 % entre 2018 et 2019.

Dans cette dynamique, la coopérative, forte de plus de 5 000 sociétaires, a décidé de rénover son magasin de Valdoie (chauffage, isolation, éclairage) et de renforcer son offre de vrac. Elle passe de 115 à 220 références, en doublant notamment le nombre de silos où l’on trouve les fruits secs, les céréales, les légumineuses, du café, les graines ou encore du riz et des biscuits. On propose même du miel en vrac. Le Grenier vert accompagne ainsi une tendance forte.

Selon le Réseau Vrac, en 2019, ce marché a dépassé pour la première fois la barre du milliard d’euros de chiffre d’affaires, s’établissant à 1,2 milliard d’euros et enregistrant une croissance de 41 % entre 2018 et 2019. Et selon le cabinet Nielsen, 40 % des Français déclarent acheter en vrac. Cette dynamique du vrac s’inscrit aussi dans un esprit « zéro déchet » promue par la coopérative. Deux journées d’animations (lire par ailleurs) seront consacrées justement à cette dynamique, « pour parler du bio de façon concrète et du 0 déchet », précise Evelyne Petit, administratrice de la coopérative. Avec une dynamique autour du « faire soi-même » poursuit-elle (programme ci-dessous).