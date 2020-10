À Nuits-Saint-Georges, des dessins attribués à Basquiat interrogent

Rien ne distingue la modeste maison de pierres aux allures de fermette des autres demeures rurales de Nuits-Saint-Georges, gros bourg blotti au cœur des prestigieuses vignes de Bourgogne. C’est pourtant ici, sous les poutres apparentes de deux petites pièces sombres, que la galerie Volcano, ouverte mi-septembre, expose dans de simples vitrines pas moins de 35 dessins de Jean-Michel Basquiat, un des piliers mondiaux du marché de l’art contemporain dont une des œuvres, Untitled, s’est vendue plus de 110 millions de dollars en 2017.

« Ce sont des inédits. Ils n’ont jamais été montrés au public », assure aux visiteurs le préposé à l’accueil, en montrant les dessins de têtes couronnées d’épines typiques du génie de Brooklyn, mort en 1988 à 27 ans. « C’est une supercherie », répond Richard Rodriguez, collectionneur parisien. « Ce sont de grossières copies », assure l’amateur d’art, connu pour avoir découvert trois faux Basquiat, exposés en 1994 à la Foire internationale d’art contemporain (FIAC), à Paris. Le collectionneur, qui a connu Basquiat et a collaboré à plusieurs expositions sur lui, reconnaît ne pas avoir vu les dessins, mais seulement des images filmées dans un reportage de la chaîne régionale France 3 Bourgogne Franche-Comté. « Je n’ai pas besoin de voir les œuvres. C’est si grossièrement fait que ça saute aux yeux », assure-t-il. « C’est quoi cette horreur? » s’offusque également Nordine Zidoun, galeriste spécialisé dans l’art afro-américain et qui a organisé en 2016 une importante exposition sur Basquiat. « Même sans voir les dessins, je vois qu’il y a un problème », assure à l’AFP le fondateur de la galerie Zidoun-Bossuyt, à Luxembourg. « Ce n’est pas possible » qu’il s’agisse de Basquiat, affirme encore le galeriste, qui pointe notamment du doigt l’absence de signature sur les dessins alors que Basquiat les signait « à 90% ». « un dessin de Basquiat vaut entre deux et trois millions. Ils auraient 80 à 90 millions dans leur galerie? Et sous de simples vitrines? ».