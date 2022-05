À la Necronomi’Con, l’humour vache à la carte !

Mordu de jeux de rôle et de société depuis son adolescence, Fabien Methia ne se prédestinait pourtant pas à créer des jeux des années plus tard. Chez lui, il a commencé à découper des cartes dans des feuilles de papiers et à les annoter. En quelques heures, le principe est posé. Un an plus tard, son premier jeu est commercialisé. Sorti en décembre 2022, il n’a fallu que trois semaines pour que la totalité des 3 000 exemplaires mis en vente soient écoulés. Alors que le jeu est très populaire de part son monde enchanté, les règles du jeu demeurent tout de même très complexes. « Il y avait une dichotomie entre ce à quoi les gens s’attendaient en achetant le jeu et la réalité », avoue Fabien. Il s’est donc lancé un challenge : créer le jeu le plus simple possible sans pour autant être simpliste. À la manière du Black Jack, l’auteur s’est imprégné du principe du jeu en y ajoutant une dimension de bluff. En laissant le jeu à disposition des visiteurs de la Necronimi’Con, Fabien Methia expérimente un mode coopératif en 2 vs 2 pour répondre au mieux au challenge qu’il s’est lancé.

Cartes en main, assise de part et d’autres d’une table parsemée de petits pions en forme d’enveloppe, une famille se plonge quant à elle dans l’univers potache décliné d’Harry Potter. Les rires résonnent. Sourire en coin, Fabien semble satisfait. En inventant ce jeu, il cherchait d’abord à créer une ambiance autour de ce moment de partage. « Mes jeux à moi, on se fait des vacheries tout le temps », murmure-t-il. D’ailleurs, c’est tout l’esprit de son nouveau jeu, Dix paires gagnent, qui allie vacherie, espièglerie et bonne humeur.