À Belfort, l’opposition reproche au budget municipal 2023 son manque de vision

« Votre budget ne répond toujours pas aux problématiques écologiques et sociales qui s’imposent à nous.» Cette phrase, c’est Mathilde Regnaud, conseillère municipale d’opposition de gauche, qui l’a prononcée au cours du conseil minicipal de Belfort, lors de la présentation du budget ce lundi 19 décembre. Investissement, dette, augmentations liées aux fluides et aux charges de personnel, maintien des subventions aux associations…En l’espace d’une demi-heure, le budget a été balayé et les principales lignes présentées aux élus (voir l’encadré ci-dessous). Mais cela n’a pas convaincu les oppositions. Pour Mathilde Regnaud, par exemple, le budget manque de vision globale sur l’avenir. Elle met en perspective une étude de l’Insee, qui envisage pour 2040 une baisse de la population de 23 000 habitants pour la ville de Belfort. « Quelles conséquences pour les finances communales et les services publics ? », s’est-elle interrogée.

Elle déplore que la politique actuelle ne soit « qu’une politique de gestion courante, de réponses ponctuelles et insuffisantes » et non une politique capable de répondre aux « grands enjeux ». Qui sont pour son groupe : l’environnement, la justice sociale et la démocratie. « Est-ce qu’une ville où l’on plante des arbres, où l’on lance quelques chantiers de rénovation thermique dans un quartier, où l’on a des éclairages LED, où l’on s’apprête à avoir des bus à hydrogène suffit ? Non, ça ne suffit pas, même si c’est utile.» Elle met en perspective une ville comme Strasbourg, qui s’est fixé un objectif de -40% de consommation énergétique d’ici 2030.

Elle se penche, également, sur la situation sociale de Belfort, qualifiée de « grave », « sans que l’on y trouve de réponses suffisantes dans le projet de budget qui nous est présenté.» Elle met en exergue un taux de pauvreté nettement supérieur à celui des territoires de comparaison. « 25% des Belfortains vivent sous le seuil de pauvreté, c’est-à-dire dans un ménage disposant de moins de 1 102 euros par mois.» Elle en vient aussi sur la santé : « La création de la maison de santé du Techn’hom n’a pas réglé, et de loin, les problèmes d’accès aux soins à Belfort.» `Et « à aucun moment vous ne traitez ces questions dans votre projet de budget.»