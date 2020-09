Plan de relance : 7 milliards d’euros pour la filière hydrogène

« Ce soutien va permettre à la France de changer d’échelle, de prendre une place de premier plan dans l’économie bas-carbone de demain et de s’intégrer pleinement dans la dynamique européenne », apprécie également le président de la filière. Une filière qui avait publié, fin juillet, 12 recommandations en faveur d’un plan de développement ambitieux. Il y a quelques mois, l’Allemagne a annoncé un plan de 9 milliards d’euros. « Si la place de l’hydrogène comme vecteur de décarbonation de tous les secteurs industriels n’est plus à démontrer depuis le Plan National Hydrogène de 2018, une nouvelle étape est franchie aujourd’hui avec la reconnaissance de l’hydrogène comme industrie stratégique à part entière, créatrice de valeur et d’emplois sur le territoire national, vecteur de réindustrialisation », relève également Philippe Boucly, qui salue « la prise de conscience » et « l’impulsion forte ». « Les acteurs ont maintenant la responsabilité de co-construire un déploiement coordonné et structuré dans les territoires », termine le président.