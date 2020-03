521 demandes de chômage partiel et 950 reports de charges dans le Territoire de Belfort

Les demandes de chômage partiel de la part d’entreprises frappées de plein fouet par la mise en place du confinement ont afflué à la Direccte. A l’échelle du Territoire de Belfort, 521 ont été déposées, pour un total de 4883 salariés, a indiqué Christelle Favergeon, directrice adjointe de l’unité départementale de la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ), lors d’un point presse organisé à l’initiative du préfet sur la crise du covid-19. Sur ces 521 demandes, la moitié a d’ors et déjà été acceptée et une seule refusée. 255 demandes, recensées entre les 28 et 29 mars, sont en cours de traitement.

Pour se prononcer, la Direccte examine la nouvelle organisation mise en place, notamment les gestes-barrière, le recours au télétravail. Ses hypothèses étant levées, la demande est jugée valide et « il n’y a pas lieu de la refuser », explique Christelle Favergeon, en s’appuyant sur l’unique refus formulé à ce jour. La procédure tend par ailleurs à se simplifier. Le délai de réponse de la Direccte était jusqu’à présent fixé à 15 jours maximum. L’administration dispose désormais de 48 heures pour se prononcer. Autrement dit, si dans ce délai elle ne formule pas de demande de renseignements complémentaires, le dossier est réputé validé par défaut.

Avec les salaires de mars va intervenir pour les entreprises la possibilité dès le 1er avril de demander à percevoir les indemnités pour chômage partiel. Pour cela, les entreprises devront produire les bulletins qui devront porter la mention des heures chômées. Sachant qu’il est possible pour un même salarié de moduler chômage partiel et télétravail…