5 000 cartes postales pour que Cédric Perrin dise non à la réforme des retraites !

Le recto de la carte postale affiche le slogan suivant : « Réforme des retraites, c’est non. » Et sur le verso, Un petit mot invite le sénateur à voter contre le projet. Et le texte d’indiquer : « Je vous demande de respecter l’avis de la population et de voter contre la réforme. » L’expéditeur peut indiquer son nom, prénom et sa ville, s’il le souhaite.

L’intersyndicale belfortaine est composée de la CFDT, de la CGT, de Force ouvrière, de la CFE-CGC, de la CFTC, de l’Unsa, de Solidaires et de la FSU. La prochaine mobilisation d’envergure est programmée ce mardi 7 mars. Le mouvement vise notamment à empêcher le recul de l’âge légal de départ à la retraite, qui passerait de 62 à 64 ans. Son message est-il assez clair ? Avec cette initiative, il passe comme une lettre à La Poste.