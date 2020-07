2,5 millions d’euros de travaux pour le CEP de la Douce

« Ces travaux ont été réalisés afin de pérenniser ce bâtiment, en renforçant, notamment, la charpente et en remplaçant la couverture et les menuiseries extérieures. À l’intérieur, certaines poutres et planchers usés par le temps ont été́ remplacés », détaille le conseil départemental du Territoire de Belfort. « La distribution des cloisons intérieures a été́ revue afin de s’adapter aux nouveaux usages, notamment sur la sécurité́ incendie et l’accessibilité́ des personnes à mobilité́ réduite, énumère le Département. Les installations électriques, de chauffage et de ventilation ont aussi été́ rénovés intégralement, de même que l’ensemble des embellissements intérieurs et extérieurs. » Le coût global de l’opération s’élève à 2,5 millions d’euros. Il a été financé à hauteur de 80 %, soit 2 millions d’euros. L’État, pour sa part, a financé à hauteur de 500 000 euros. Les travaux ont débuté au printemps 2018.

Le CEP accueille 72 enfants, âgés de 12 à 21 ans, en internat, et 25 enfants en accueil de jour, âgés de 8 à 21 ans. Le CEP accueille 90 jeunes et pour 80 % (76 sur 90), ce sont des mineurs non accompagnés (MNA). « L’établissement a développé́ des compétences spécifiques en matière de prise en charge des MNA. Son outil de formation est nationalement reconnu et il concourt à la bonne insertion professionnelle et sociale de ce public, toujours dans l’intérêt des jeunes confiés », évoque le conseil départemental.