2020 en commun interpelle Damien Meslot et Ian Boucard sur la place de la police

La prise de position de Camelia Jordana en France. L’affaire Georges Floyd aux États-Unis. La rapport du défenseur des droits. La rupture des relations entre la police municipale et la police nationale à Belfort. Le sujet police occupe les débats actuellement. Et notamment le sujet des violences policières. 2020 en commun, une des listes en lice au second tour des élections municipales de Belfort, interpelle, « sur [leurs] intentions politiques relative à la question policière », Damien Meslot, maire de Belfort, ainsi que Ian Boucard, député du Territoire de Belfort. Le collectif se dédouane « de remettre en cause le bien fondé d’une politique de protection des populations » ou « d’incriminer des agents dont la grande majorité́ est assurément exempte de reproches ». 2020 en commun critique la posture de Damien Meslot dans l’enquête menée contre deux policiers municipaux, pour lesquels le procureur de la République estime « qu’il y avait une discordance flagrante dans les faits relatés par les policiers et le déroulement enregistré par les caméras de vidéosurveillance », rapporte le collectif. 2020 en commun de relever : « Vous vous êtes alors permis, Monsieur le Maire, d’estimer « que ces gardes à vues ne se justifiaient pas », comme si votre fonction de maire vous permettait de juger par vous- même en lieu et place de la justice de ce pays. » Puis le collectif de conclure : « Vous avez décidé le développement exponentiel des effectifs et des moyens de la police municipale à Belfort, sans grands résultats. » Avant de tacler : Allez-vous maintenant couvrir inconditionnellement ses dérapages éventuels et la transformer en milice inféodée à votre seule volonté ? »