Voitures électriques: Stellantis promet 800 km d’autonomie en 2023

Stellantis compte également rivaliser avec ses concurrents dans la production de batteries, l’élément le plus cher des véhicules électriques. Le groupe prévoit de construire des usines et d’établir des partenariats pour produire 130 gigawatts-heure (GWh) de batteries par an d’ici à 2025, et 250 GWh d’ici à 2030. Les deux usines de Stellantis à Douvrin, dans le nord de la France, et à Kaiserslautern en Allemagne, devraient fournir les 50 premiers GWh et des projets devraient être annoncés « prochainement » aux Etats-Unis, a indiqué M. Tavares.

Ainsi, Stellantis compte contrôler 80% de la valeur des véhicules électriques qu’il produit, des cellules de batteries aux services après-vente en passant par les moteurs et les logiciels du véhicule.

Tesla, qui fait actuellement fabriquer ses cellules de batteries par divers fournisseurs asiatiques, compte aussi s’émanciper. Le constructeur californien vise une capacité totale de 100 GWh en 2022 et de 3 TWh en 2030. Sa méga-usine, actuellement en construction en Allemagne, pourrait fournir à terme jusqu’à 250 GWh et devenir, selon son patron Elon Musk, « la plus grande usine de cellules au monde ». Volkswagen, qui veut devenir leader mondial de la voiture électrique, prévoit de son côté d’ouvrir jusqu’à six usines géantes de batteries d’ici 2030.