Vincent Ilhe : « C’est le rôle de La Poudrière de remettre de l’huile dans le moteur »

Nous sommes force de propositions. Nous nous sommes aperçus pendant le confinement que les gens avaient besoin de spectacles vivants, de concerts, de danse, de théâtre. On a pu se retrouver sans rien faire et avec un trop plein d’écran : live Facebook, réseau sociaux. Nous avons proposé ce type de rendez-vous et cela a très bien marché. Nous avons même réussi à créer du lien avec des artistes locaux. Mais nous nous sommes aussi dit qu’il fallait s’avouer vaincu. Notre force, c’est de savoir s’arrêter et de se poser. Si nous n’avons rien à dire, nous n’allons pas faire pour faire. À partir du moment où il était possible de proposer de nouveau des choses, nous avons eu cette idée de randonnée musicale, pour faire jouer des artistes belfortains ou locaux. Des intermittents qui ne travaillent pas depuis le mois de mars. La Poudrière vit d’argent public. Nous avons les moyens de le faire, c’est notre rôle de remettre de l’huile dans le moteur pour relancer la machine. C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli Fred Hug pendant la randonnée musicale et que nous faisons jouer le groupe de jazz Beyond trio à Saint-Germain-le-Châtelet, qui répète aux Rockhatry, dans le cadre du concept La Poudrière s’invite. Cela faisaient trois mois qu’ils n’avaient pas fait le moindre cachet (Le 21 juillet, c’était le groupe Mines Floors Cowboy qui jouait devant le fort de Meroux à Meroux-Moval, NDLR). Nous avons voulu proposer quelques concerts pour ne pas finir la saison sur une mauvaise note. Ensuite, nous avons pris le pari de ne faire que du hors les murs sur la première partie de saison, au mois de septembre et début octobre.